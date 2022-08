Brindisi: schiacciato da tir, muore camionista 46enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi nella zona portuale di Brindisi: un camionista di 46 anni, originario della Bulgaria, è morto dopo essere stato schiacciato da un tir sul piazzale di Costa Morena Ovest. Gli agenti della polizia locale hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale. Stando a quanto si apprende, il 46enne che era in attesa di imbarcarsi sul traghetto diretto a Igoumenitsa (Grecia), una volta sceso dal mezzo è stato travolto dal tir il cui conducente ha innestato la retromarcia. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, gli agenti della polizia di frontiera, la capitaneria di porto e gli agenti della polizia locale. Il pm di turno della procura di Brindisi, Raffaele Casto, non ha disposto il sequestro dei mezzi poiché non sono state riscontrate tracce.