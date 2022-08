Serie C, il sorteggio dei calendari - Alle 18 la diretta streaming

Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Campobasso e Teramo, escluse, dunque, dal campionato. Non ci saranno, quindi, i temuti stravolgimenti: la terza serie resta a 60 squadre.

Oggi il Consiglio Direttivo di Lega Pro dovrà confermare la composizione dei 3 gironi decisa lo scorso 4 agosto. Questa sera alle 18, poi, si svolgerà il sorteggio per la compilazione dei calendari.

Un rito che sarà trasmesso in diretta streaming, e in esclusiva, sul sito RaiNews.it e con una copertura capillare garantita anche, in contemporanea, da tutti i siti regionali del portale web della Tgr.

Il campionato prenderà il via il 4 settembre e da lunedì 5 tornerà il "Monday Night" di Rai Sport con la rubrica "C Siamo", nella nuova formula itinerante live da stadio, e la consueta diretta del posticipo.