Gabbiadini beffa la Lazio. L'Udinese vince con la Fiorentina

Manolo Gabbiadini gela la Lazio al 92' e regala un punto insperato alla Sampdoria. A Marassi finisce 1-1 con la squadra di Sarri che si mangia le mani per aver gettato al vento 2 punti pesanti, dopo il vantaggio siglato dal solito Immobile nella prima frazione di gioco. I biancocelesti falliscono l'aggancio alla Roma in vetta alla classifica, salendo a 8 punti alla pari del Milan, mentre i blucerchiati di Giampaolo si prendono il secondo punto stagionale.

I biancocelesti partono meglio e dopo aver sfiorato il vantaggio per due volte con Felipe Anderson (respinto da Audero), lo trovano al 21' con il solito Immobile, che non sbaglia a tu per tu con il portiere dopo un tacco sublime di Milinkovic Savic. Al 25' gli ospiti vanno ad un passo dal raddoppio, prima con Zaccagni che si lascia ipnotizzare da Audero, poi con lo stesso Immobile che sulla ribattuta centra un clamoroso palo. Un paio di minuti più tardi la Samp reclama per un tocco di Marusic in area ai danni di Quagliarella: il 'pestone' anche se lieve sembra esserci, ma Aureliano non concede il penalty neanche dopo l'on field review. Al 40' i blucerchiati sfiorano comunque il pareggio proprio con Quagliarella, murato in qualche modo da un attento Provedel.

Nella ripresa la Lazio cerca più volte lo spunto per mettere al sicuro il risultato, ma rispetto alla prima frazione di gioco alla squadra di Sarri mancano lucidità e freddezza negli ultimi 20 metri di campo. La Samp resta quindi in partita e con le ultime forze rimaste ci prova fino alla fine, trovando un gol preziosissimo con Gabbiadini a tempo praticamente scaduto, con l'attaccante neo entrato che controlla un assist di Rincon e beffa Provedel per il definitivo 1-1.