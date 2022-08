Caldo, oggi il picco africano: previste temperature record

Il picco tra oggi e domani

Il nostro Paese sarà raggiunto dal picco di calore tra oggi e domani, soprattutto sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico e durerà però secondo gli esperti qualche giorno. In Italia previste temperature fino a 38-39 gradi per Firenze, Roma, Bologna e Milano, fino a 40 gradi nelle zone interne della Sardegna.

L'ondata di caldo - che ha investito progressivamente l'Europa centro-occidentale negli scorsi giorni, a partire dalla Spagna - sta portando temperature di 10 gradi oltre la media agostana.

Le previsioni per oggi in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare :

Nord: annuvolamenti compatti sulle aree alpine occidentali con qualche isolato rovescio sulle zone confinali e con nubi e fenomeni in intensificazione nel corso della mattinata associati a rovesci sparsi ed isolati temporali fra il pomeriggio e la sera che insisteranno fra Val d'Aosta e Piemonte nord occidentale anche a fine giornata. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: tempo generalmente stabile e soleggiato, nubi ad evoluzione diurna sui rilievi tra Lazio ed Abruzzo e sulle aree interne della Sardegna, con qualche sporadico breve rovescio o temporale pomeridiano.

Sud e Sicilia: addensamenti consistenti dal mattino sui rilievi calabresi, nelle zone interne di Sicilia, Campania e Basilicata con isolati brevi rovesci o temporali nel pomeriggio, in rapido miglioramento serale. Sul restante territorio ampio e prevalente soleggiamento.

Temperature: minime in lieve aumento per le aree alpine e la sardegna occidentale. Massime stazionarie su coste liguri, coste tirreniche peninsulari, Sicilia, Sardegna centrorientale, Calabria e Puglia centromeridionale, in aumento sul resto del Paese.

Venti: deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza nelle ore centrali lungo le coste.

Mari: da poco mossi a mossi basso Adriatico e Ionio, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini.