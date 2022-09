La legge elettorale e i candidati dei collegi uninominali

Con le elezioni politiche i cittadini eleggono i parlamentari di Camera e Senato. I parlamentari eletti votano la fiducia in parlamento al Presidente del Consiglio che è nominato dal Presidente della Repubblica sulla base del risultato elettorale.

La legge elettorale con la quale si andrà a votare (il cosiddetto Rosatellum) divide il territorio Italiano in Circoscrizioni e Collegi. Per una spiegazione esaustiva si veda la relativa pagina di Wikipedia

Saranno eletti 400 deputati e 200 senatori, circa un terzo in meno rispetto al precedente Parlamento.

Per la Camera 245 deputati saranno eletti tramite 49 collegi plurinominali, mentre 147 attraverso gli altrettanti collegi uninominali. I restanti 8 seggi sono riservati alla circoscrizione Estero.

Al Senato invece saranno 26 i collegi plurinominali che andranno a eleggere in totale 122 senatori, i collegi uninominali saranno 74 con la circoscrizione Estero che potrà contare su 4 seggi.

Nei Collegi Uninominali ogni coalizione o ogni partito presenta un solo candidato. Il sistema è maggioritario: chi prende più voti è eletto. In ogni collegio Uninominale viene eletto un solo candidato (un solo seggio assegnato).

Nei collegi Plurinominali ogni coalizione o ogni partito presenta più candidati. Il sistema è proporzionale, semplificando: i candidati vengono eletti in proporzione ai voti ottenuti, purché abbiano superato le soglie di sbarramento a livello nazionale. In ogni collegio vengono assegnati più seggi.

Di seguito ci sono due tabelle contenenti i candidati di Camera e Senato dei principali quattro schieramenti nei collegi uninominali.