Dopo il bronzo vinto nel C1 1000 metri, Carlo Tacchini ha conquistato un'altra volta il terzo gradino del podio agli Europei di canoa sprint, in scena a Monaco di Baviera. Il piemontese delle Fiamme Oro, 27enne, si è classificato terzo anche nella specialità C1 5000 metri, in 23:13.346. Oro per il tedesco Sebastian Brendel, in 22:50.803; argento per l'ungherese Balazs Adolf, in 22:52.684.