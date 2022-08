"Caso Ruberti": dopo il video della lite, il capo di gabinetto del sindaco Gualtieri si dimette

Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si è dimesso. Si conclude così il caso della violenta lite che lo vedeva protagonista, svelata dal Foglio con un video, e che si era abbattuto sulla campagna elettorale per le politiche. “Episodio gravissimo che non può restare senza conseguenze”: così fonti del Nazareno avevano stigmatizzato l'episodio. Il segretario del partito, Enrico Letta, ha definito il gesto “opportuno e doveroso”. E anche il Movimento 5 Stelle romano si era pronunciato per le dimissioni del dirigente capitolino.

Il filmato, pubblicato dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa, è stato girato di notte a Frosinone alcune settimane fa: urla, pianti e minacce di morte scuotono la quiete notturna del capoluogo ciociaro. “Io li ammazzo... Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... A me non me dicono ‘Io me te compro’”. E poi: “Do’ cinque minuti pe veni' a chiedeme scusa in ginocchio. Se devono inginocchia’ davanti. Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de m. mi hanno detto... Io li sparo, li ammazzo”.

A lanciare le invettive è appunto Ruberti, detto Rocky per il suo temperamento fumantino, uno dei principali dirigenti del Campidoglio e strettissimo collaboratore del sindaco Gualtieri. Si scaglia contro due persone: prima un certo “Vladimiro”, poi cita anche “Adriano”. Fra i presenti, Francesco De Angelis, fratello di Vladimiro, ex assessore regionale ed europarlamentare del Pd, che si era candidato in Parlamento tra le fila dei Dem e che ha comunicato nelle ultime ore di rinunciare alla corsa proprio a causa di questa vicenda. Alla lite assiste impotente anche Sara Battisti, consigliera regionale del Pd, originaria di Frosinone e compagna di Ruberti: dal video, si sente la donna cercare di placarlo. Ma invano, lui risponde: “Sara, se stai dalla parte loro io prendo le conseguenze...”.

Il filmato si interrompe con un urlo di sottofondo, prolungato, un “oddio” gridato da una voce femminile. A caldo, il braccio destro di Gualtieri ha commentato: “Si tratta di una lite per motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone con una terza persona, che non voglio citare, al termine di una cena. Alla scena erano presenti anche Vladimiro e Francesco De Angelis, con il quale ho ottimi rapporti. Niente di più”.