Champions, ad Ancelotti il trofeo come miglior allenatore dell'anno. Benzema primo fra i giocatori

Carlo Ancelotti è stato premiato come miglior allenatore dell'anno dall'UEFA, durante il sorteggio per i gironi della Champions League a Istanbul. “Devo ringraziare tanta gente per questo riconoscimento - le parole di Ancelotti -: il mio club, il mio staff, Arrigo Sacchi, che è qui ed è stato il mio maestro, i tifosi del Real Madrid, tutta la mia famiglia, mio figlio Davide, che è il mio assistente. La formula per vincere è la passione, la qualità dei calciatori, il clima che si instaura nello spogliatoio e la chimica con i supporter”.

Quando poi gli è stato chiesto quale fosse stato il “giocatore determinante” nella sua esperienza dell’ultimo anno, Ancelotti ha risposto: “Penso a Karim Benzema, che è cresciuto tanto divenendo uno dei leader della squadra. Siamo fortunati ad averlo con noi, nel Real Madrid. Perché i calciatori mi amano? Perché c'è rispetto, ottime relazioni - conclude il tecnico dei Blancos - anche se a volte un allenatore deve fare scelte difficili, ma bisogna spiegarle nello spogliatoio. Io faccio l'allenatore, ma sono una persona e devo trattare i calciatori da persone”.

E proprio a Karim Benzema è andato il premio come miglior giocatore della Champions League 2021-2022. Il 34enne attaccante del Real Madrid ha avuto la meglio sul portiere della stessa squadra, Thibaut Courtois, e sul centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne. “La cosa importante è aver vinto il trofeo collettivo, che viene prima di tutto - ha detto Benzema, aggiungendo “È stata una stagione con due partite molto dure, rimontate in casa grazie al pubblico. Abbiamo dimostrato di essere i migliori. Nel calcio a volte si viene dominati ma noi non molliamo mai e pensiamo sempre di poter rimontare anche grazie ai nostri tifosi. Ancelotti? Per me è il miglior allenatore al mondo, è giusto con tutti i giocatori, dà fiducia”.