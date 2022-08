Cina: la banca centrale taglia i tassi sui prestiti per sostenere l'economia

La People's Bank of China - la banca centrale cinese - ha annunciato un taglio di due dei suoi tassi di interesse di riferimento, per sostenere l'economia nel contesto di un forte rallentamento aggravato dalla crisi immobiliare, soltanto una settimana dopo aver già tagliato altri tassi chiave. Un'azione importante da parte dell'istituto, in controtendenza con quanto sta accadendo a livello mondiale (dove i tassi di interesse vengono invece alzati) per sostenere i consumi interni, in contrazione a causa delle restrizioni per il Covid e la lunga onda della crisi immobiliare.