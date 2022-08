Cnn: Salman Rushdie parla in "modo articolato" con gli investigatori

Ha ripreso conoscenza e ha cominciato a parlare in "modo articolato" lo scrittore Salman Rushdie, dicono gli investigatori, mentre si trova ancora ricoverato in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate nell'attacco subito venerdì scorso, sul palco del Chautauqua Institution, nello stato di New York

Lo ha riferito alla Cnn un funzionario delle forze dell'ordine che segue direttamente le indagini sull'attacco ai danni di Rushdie. L'autore dei "Versetti satanici" accoltellato il 12 agosto scorso, è cosciente e in grado di rispondere alle domande degli investigatori, secondo il funzionario delle forze dell'ordine.

Rushdie, destinatario di una fatwa risalente al 1989 emessa dall'ayatollah Khomeini contro i 'Versetti' ritenuti blasfemi nei confronti dell'Islam, era stato accoltellato più volte prima di un suo intervento alla una conferenza. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato un giovane americano di origine libanese, Hadi Matar.