Coldplay “mania”, social in tilt a 24 ore dalla vendita dei biglietti delle date italiane

Mancano quasi 24 ore all'apertura della vendita dei biglietti, ma su tutti i social network fioccano a migliaia dal primo mattino i “post” sulle date italiane (estate 2023) dei Coldplay . Tre date (a Milano e Napoli), con l'atteso ritorno per i fan della band dopo successo del tour europeo. L'apertura del "botteghino" per l'acquisto dei biglietti infatti - a parte un unico sito di prevendita, aperto da questa mattina ma solo per gli utenti registrati - tirerà su la serranda virtuale online solo domani, 25 agosto, alle 10 del mattino, ma i fan italiani non riescono ad aspettare - anche per essere sicuri di non rimanere senza - e sul web, manifestano nervosismo, anche con ironia e "meme" simbolici.

Da quando il tour è iniziato in Costa Rica - nel marzo 2022 - sono stati venduti più di quattro milioni di biglietti per le date in America Latina, Nord America ed Europa. Pochi giorni fa, l'annuncio della decisione del gruppo britannico delle nuove date in Italia.

Le nuove città del tour sono state anticipate con il nuovo video della band per "Humankind" - tratto dal loro album Music Of The Spheres - presentato in anteprima mondiale la scorsa settimana.