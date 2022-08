Continuano le esercitazioni delle forze armate cinesi a Taiwan

Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione (nome ufficiale delle forze armate della Repubblica Popolare Cinese) sta continuando le esercitazioni di combattimento congiunte e l'addestramento, secondo i programmi, nelle acque e nello spazio aereo intorno all'isola di Taiwan.



Al quarto giorni di operazioni, il Comando ha riferito che le attività si stanno concentrando "sull'attacco terrestre congiunto e sugli attacchi aerei a lungo raggio". Le manovre sono state motivate dalla Cina come una risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera Nancy Pelosi, definita una"grave provocazione politica". Pechino considera Taiwan una parte "inalienabile" del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario.



Donald Trump, dal palco della Conferenza dei Conservatori(Cpac), attacca la Speaker della Camera Nancy Pelosi per la visita a Taiwan. "Tutto quello che tocca si trasforma in qualcosa di brutto: ha tentato con me l'impeachment due volte e ha fallito. Quella donna porta caos ed è quello che sta accadendo in Cina e Taiwan. Ora la Cina ha l'occasione di fare quello che vuole, con me non sarebbe mai successo", ha detto Trump.