Controesodo: il week end è da bollino rosso, lunedì compreso

Traffico da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale fino a lunedì mattina.

E' partito già da ieri il primo grande contro esodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Intanto, da prassi, dalle 8 alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani, domenica, sarà in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

In particolare il flusso sarà intenso in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani, ma anche per le ultime partenze in direzione delle localita' di villeggiatura, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e per i numerosi spostamenti locali.

E sempre da venerdì sono iniziati i primi incidenti che peseranno sul grande flusso del rientro: solo alle 4 di questa mattina sull'autostrada A16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto compreso tra Baiano e il bivio con la A30 in direzione Napoli, chiuso in precedenza a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante che, ribaltandosi, aveva occupato anche parte della carreggiata opposta in corrispondenza del km 17. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Autostrade, precisando che sul luogo dell'evento non si registrano piu' turbative al traffico.

Viabilità Italia prevede traffico intenso sulle grandi direttrici, con lunghe code e incolonnamenti soprattutto domenica sera.

Le Autovie Venete prevedono addirittura il bollino nero con formazione di code lungo la carreggiata ovest, ovvero da Trieste a Venezia: si stimano 175 mila transiti nella sola giornata di oggi, tra nuovi arrivi e rientri di vacanzieri.

Il consistente flusso di traffico in prossimità delle grandi città è previsto soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica.

La panoramica completa dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di Anas e su quello di Viabilità Italia.

Il meteo però segnala la buona notizia dell'arrivo di aria atlantica piu' fresca che nel weekend porterà frequenti temporali al Nord in graduale e parziale estensione verso il Centro-Sud, con conseguente abbassamento delle temperature.