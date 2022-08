Coppa Davis: Volandri convoca la squadra azzurra. Berrettini e Sinner guideranno l'Italia

La Davis Cup by Rakuten torna dopo 46 anni nella città di Bologna ospitando uno dei quattro gironi della fase finale e vedrà protagoniste quattro squadre: oltre all'Italia, ci saranno Argentina, Croazia e Svezia.

"Quello di Bologna è un girone molto duro, probabilmente uno dei più equilibrati, ma allo stesso tempo molto stimolante – ha dichiarato Volandri - Ritrovare la Croazia, contro cui abbiamo perso lo scorso anno a Torino, sarà un motivo ulteriore di rivincita e faremo tesoro dell'esperienza del 2021. Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta e darà il massimo per centrare la qualificazione ai quarti e volare così a Malaga per la fase decisiva”.

"C'è un grande entusiasmo per il nostro sport - ha proseguito Volandri - come testimoniano lo spazio sempre più ampio sui media, i dati dell'audience televisiva e, soprattutto, il fatto che si sente parlare sempre più di tennis e non soltanto di calcio. È ovvio che questo ti dà delle responsabilità in più, però per me queste rappresentano un privilegio: gestire una squadra importante e forte come la nostra mi rende molto fiducioso, anche per l'attaccamento che i ragazzi dimostrano quando vestono la maglia azzurra: in Coppa Davis la coesione del gruppo è un elemento fondamentale che può anche essere decisivo".