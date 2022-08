Coppa Italia: completato il quadro dei 16/mi, passano Genoa, Modena, Cremonese e Bologna

Con le quattro partite disputate oggi si è completato lo svolgimento dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia ed è giunta la configurazione definitiva del tabellone dei sedicesimi che verranno disputati il prossimo 19 ottobre e che vede in programma: Spezia-Brescia, Spal-Genoa, Bari-Parma, Monza-Udinese, Sampdoria-Ascoli, Bologna-Cagliari, Modena-Cremonese e Cittadella-Torino Genoa avanza, Benevento sconfitto 3-2 Vittoria e qualificazione per il Genoa che supera il Benevento 3-2 al termine di una sfida dominata molto più di quanto racconti il risultato e accede ai sedicesimi di Coppa Italia, dove affronterà la Spal. Per i padroni di casa doppietta di Gudmundsson, due assist di Coda, al quale risponde nel recupero della prima frazione Glik di testa sugli sviluppi di un angolo. Poi nella ripresa terzo gol dello stesso Coda su rigore assegnato dal Var per un fallo di Viviani su Sabelli. Per il Genoa nel primo tempo anche due traverse colpite: una da Coda e una da Portanova. La squadra di Caserta ha retto all'assalto rossoblù sino al 35' quando Coda ha servito sul secondo palo il passaggio perfetto per il vantaggio siglato da Gudmundsson. E al 45' una ripartenza ha permesso a Coda di lanciare ancora Gudmundsson bravo a scartare il portiere e battere a rete. In pieno recupero Glik sorprende tutti inserendosi di testa su un corner da destra e battendo a rete. Nel secondo tempo ritmi più blandi e Benevento pericoloso con Forte ma al 19' un fallo di Viviani su Sabelli al limite viene segnalato in area dal Var e dal dischetto Coda spiazza Paleari. Il Genoa controlla ma all'ultimo di recupero Karic regala un sussulto agli ospiti segnando da fuori area.

Simone Arveda/Getty Images in foto Morten Frendrup del Genoa ed Edoardo Masciangelo del Benevento

Modena batte Sassuolo 3-2 Sorpresa al “Braglia” nel derby di Coppa Italia che ha visto il Modena superare il Sassuolo 3-2. La squadra di Tesser, che ai sedicesimi affronterà la Cremonese, non ha patito la differenza di categoria dominando a tratti la gara con un gioco veloce che ha messo in serio imbarazzo un Sassuolo con poche idee. Gialloblù in vantaggio all'11' con Falcinelli, la cui conclusione da fuori area ha sorpreso Consigli. Per l'ex del Sassuolo e del Bologna è il primo gol con la nuova casacca emiliana. Il Modena ha mantenuto il comando delle operazioni, col portiere ospite protagonista di alcuni interventi decisivi per evitare un passivo più pesante. Il Sassuolo con il tridente offensivo Raspadori, Berardi e Ceide è apparso poco incisivo, al contrario del Modena che al 30' ha trovato il raddoppio dopo una grande azione di Azzi, finalizzata da Mosti. Nel finale del tempo contatto al limite dell'area di Berardi con Gargiulo. L'arbitro Aureliano concede la punizione dal limite poi, dopo l'intervento del Var, viene concesso al Sassuolo il rigore trasformato da Berardi. In avvio di ripresa Consigli decisivo su Diaw, ma il Modena insiste e al 7' trova con Mosti la terza rete. Dionisi prova alcuni cambi, alza il baricentro ma la sua squadra non riesce quasi mai a rendersi pericolosa. Nel finale un gol di Ayhan riapre la gara, ma il Modena non si fa sorprendere e si aggiudica un derby che mancava da sette anni. Momenti di tensioni a Modena al termine della partita di Coppa Italia persa 3-2 dal Sassuolo. Alcuni tifosi hanno provocato e insultato Domenico Berardi fuori dallo stadio. Gli addetti alla sicurezza hanno frenato la reazione del giocatore.

LaPresse Modena - Sassuolo, Diego Falcinelli

Cremonese - Ternana 3-2 La Cremonese supera 3-2 la Ternana nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023 e si qualifica ai sedicesimi, dove incontrerà il Modena. Dopo aver rischiato di subire gol da Partipilo, i grigiorossi trovano la rete del vantaggio al 15' con un autogol di Bogdan propiziato dal tacco di Tsadjout. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per gli umbri che la Cremonese raddoppia al 22' grazie al colpo di testa di Okereke, che capitalizza il bel cross di Castagnetti. Nella ripresa accade di tutto in pochi minuti: prima i rossoverdi pareggiano con Rovaglia e Palumbo, ma 3' più tardi Quagliata riporta avanti la squadra lombarda e le consegna la vittoria.

Michele Nucci/LaPresse in foto Bruno Martella del Ternana e Frank Tsadjout del,Cremonese

Bologna - Cosenza 1-0 Un gol di Sansone consente al Bologna di superare il Cosenza per 1-0 e raggiungere il Cagliari ai sedicesimi di Coppa Italia. Mihajlovic torna in panchina e sceglie Arnautovic come riferimento offensivo nonostante le voci di mercato, l'austriaco ricambia con una prestazione di sostanza nel tentativo di allargare le maglie della difesa calabrese. Il centravanti rossoblù scalda i guanti di un attento Matosevic, il Bologna prova ad alzare i ritmi dalla mezz'ora ma non trova il gol prima dell'intervallo. Il portiere del Cosenza si supera nella ripresa su De Silvestri ma deve arrendersi alla conclusione di Sansone dal limite al 65' che di fatto decide la sfida.