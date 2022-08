Corsica, forti temporali sull'isola causano tre morti e una decina di feriti, tra cui un'italiana

Violenti temporali in Corsica hanno causato tre morti e oltre dieci feriti, tra i quali una ragazza italiana di 23 anni. Lo riferisce la prefettura dell'isola, specificando che i morti sono un turista francese di 46 anni, ucciso in un campeggio nel comune di Calvi; una bambina di 13 anni (morta per la caduta di un albero in un campeggio nella città costiera di Sagone) e una donna di 72 anni nella Corsica del Sud, uccisa dalla caduta del tetto di un ristorante sulla sua macchina a Coggia. Condizioni preoccupanti quelle della ragazza italiana, ferita dopo la caduta di un albero nella stessa pineta di Calvi, ha precisato la stessa prefettura.