Covid, il bollettino del 16 agosto: 8.944 positivi e 70 decessi

Sono 8.944 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 9.894. Le vittime sono 70, in aumento rispetto alle 42 di ieri. I tamponi effettuati sono 63.549. Il tasso è al 14%, in calo rispetto a ieri che era al 15.4%.

Aumentano i ricoveri nelle ultime 24 ore ma calano i posti letto occupati in terapia intensiva. Nei reparti ordinari ci sono 7.544 pazienti con sintomi (40 in più rispetto a ieri) mentre in area critica scendono di 2 unità da 301 a 299.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.