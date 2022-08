Covid: 17.647 i nuovi casi e 41 decessi, il dato più basso dal 25 giugno

Sono 17.647 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 21.805 di ieri ma soprattutto i 19.470 di domenica scorsa. I tamponi processati 117.767 sono contro i 158.286 di ieri, con un tasso di positivita' che dal 13,8% sale al 15%. I decessi sono 41 (ieri 80), il dato piu' basso dal 25 giugno, per un totale da inizio pandemia di 175.347. Salgono di 2 unita' le terapie intensive (ieri -4) con 11 ingressi del giorno, per un totale di 229, mentre sono 40 in meno i ricoveri ordinari (ieri -159) per un totale di 5.628. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e' la Lombardia con 2.366 contagi, seguita da Veneto (+2.049), Campania (+1.701), Emilia Romagna (+1.553) e Lazio (+1.545). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.806.509. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 20.287 (ieri 36.969) per un totale che sale a 20.951.268. Gli attualmente positivi sono 2.681 in meno (ieri -15.247) e diventano 679.894, di cui 674.037 in isolamento domiciliare.