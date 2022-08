Covid: 19.457 nuovi casi e 78 morti. Tasso di positività al 14,8%

Sono 19.457 i nuovi positivi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, 78 i morti. Con 131.302 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta a 14.8%.

Ieri i nuovi casi erano stati 24.787, i decessi 129.

Calano i ricoveri (-212 rispetto a ieri) per un totale di 7.543, mentre salgono di 7 unità le terapie intensive, per un totale di 298.

Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 174.060. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più nuovi casi Covid è il Veneto con 2.376, seguito da Lombardia (+2.143), Lazio (+1.858), Campania (+1.749), Emilia Romagna (+1.610) e Sicilia (+1.567). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.499.531.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.929 (ieri 51.462) per un totale che sale a 20.447.901. Gli attualmente positivi sono 10.552 in meno e diventano 877.570, di cui 869.729 in isolamento domiciliare.

I dati aggiornati in Italia e nel mondo