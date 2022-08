Covid: 18.813 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 121 i decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati 18.813 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, a fronte dei 36.966 di ieri; 105.839 i tamponi processati, a fronte dei 204.903 di ieri, con un tasso di positività che scende dal 18 al 17,8%.

I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore (ieri 83), per un totale di 172.207 vittime dall'inizio della pandemia.

Le terapie intensive sono 10 in più (ieri +6) per un totale di 398 (36 gli ingressi del giorno), i ricoveri ordinari 28 in più (ieri -103), per un totale di 10.527.

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.059.545.I dimessi/guariti sono 41.129 per un totale da inizio pandemia di 19.632.585, gli attualmente positivi 21.730 in meno per un totale di 1.254.753. Di questi, 1.243.828 figurano in isolamento domiciliare.

La regione italiana con il maggior numero di nuovi positivi nelle 24 ore è stata l'Emilia Romagna con 2.599 nuovi casi, seguita dal Lazio 1.853, Lombardia 1.721, Campania 1.602 e Piemonte 1.549.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo