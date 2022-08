Covid: Cina, milioni di persone tornano in lockdown. Stop ad asili e scuole di ogni grado

La Cina ha messo di nuovo milioni di persone in lockdown, per contenere gli ultimi focolai di Covid-19, il provvedimento ha investito città industriali come Shenzhen, Guangzhou, Dalian, Chengdu e Shijiazhuang. La politica di "tolleranza zero" al virus - sostenuta ad oltranza dal presidente, Xi Jinping - ha contribuito a far frenare l'economia del dragone: secondo uno studio di Capital Economics, citato dall'Ansa: 41 città - responsabili del 32% del Pil cinese - sono attualmente coinvolte nella stretta anti-pandemica. Si tratta del numero più alto dall'aprile scorso.



@gettyimages Immagine di repertorio Pechino nuove restrizioni in Cina agosto 2022

Nel Guangdon, 9 milioni bloccati in casa

L'elenco delle città in lockdown, alcune tra i maggiori centri industriali del paese: a Dalian, nel Liaoning, il blocco ha colpito circa la metà dei suoi 6 milioni di residenti, per una durata di 5 giorni. A Shenzhen, nel Guangdong, almeno 4 distretti con circa 9 milioni di residenti sono stati interessati dall'ordine di chiusura.

A Guangzhou - capoluogo della regione, situato vicino ad Hong Kong - martedì sono stati rilevati 5 contagi - trasmessi localmente - ma sufficienti a far cordonare alcune aree di un distretto che rimarrà in lockdown fino a sabato.



Getty Test Covid19 a Beijin

Lo stop ad asili e scuole di ogni grado

E sempre a Guangzhou, la riprese delle lezioni di asili nido, scuole primarie, medie e superiori, è stata posticipata, mentre quelle già iniziate sono state sospese, secondo quanto riportato dai media statali. Anche i servizi di autobus e metropolitana sono stati drasticamente ridotti. Pechino è rimasta relativamente calma, anche se i viaggi in entrata ed in uscita dalla capitale sono stati "scoraggiati" ed i residenti sono sottoposti a test quasi quotidianamente, questo in vista anche del XX Congresso del partito comunista, che aprirà i battenti il prossimo 16 ottobre.

Ap Centro quarantena Covid allo Shanghai New International Expo Center