Covid: 42.976 casi, positività al 17,7%. I decessi sono 161

Continua a regredire l'ondata estiva di contagi da Covid-19, dovuta alla sottovarianti Omicron 4 e 5. L'ultimo bollettino del ministero della Salute segna 42.976 casi: ieri erano 45.621, giovedì scorso 60.381. Sono stati eseguiti 242.010 tamponi, per un tasso di positività del 17,7%, appena inferiore a quello rilevato ieri (17,8%).

I decessi registrati sono stati 161. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 362, 34 in meno di ieri, gli ingressi giornalieri 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9734, 272 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Gli attualmente positivi sono 1.175.294, ossia 26.149 in meno rispetto a ieri.

La regione con più casi resta la Lombardia con 5.369, seguita da Veneto (4.960), Campania (3.650), Lazio (3.561) ed Emilia Romagna (3.530).