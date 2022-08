Covid, il bollettino del 15 agosto: 9.894 nuovi contagi e 42 decessi

Nelle ultime 24 ore sono 9.894 i nuovi casi contro gli oltre 19 mila di ieri ma con un numero di tamponi processati molto più basso in occasione della giornata festiva: sono 64.106 contro i 131.302 di ieri con un tasso di positività che sale dal 14,8% al 15,4%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 42 (ieri 78) per un totale da inizio pandemia di 174.102. Salgono di 3 unità le terapie intensive (ieri +7) per un totale di 301 mentre diminuiscono di 39 i ricoveri per un totale di 7.504.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 20.357 (ieri 29.929) per un totale che sale a 20.468.258. Gli attualmente positivi sono 10.506 in meno e diventano 867.064, di cui 859.259 in isolamento domiciliare.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più nuovi casi Covid è l'Emilia Romagna con 1.069, seguita da Veneto con 1029, Lazio (+1.017), Campania (+972 e Lombardia (947). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.509.424.