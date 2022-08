Covid: in 24 ore 19.470 nuovi casi e 63 decessi, tasso di positività al 16,4% (+1,6%)

Nelle ultime 24 ore sono 19.470 i nuovi contagi di Covid, contro i 24.394 di ieri ma soprattutto i 19.457 di domenica scorsa.

I tamponi processati sono 118.520 contro i 164.804 di ieri, con un tasso di positività che dal 14,8% sale al 16,4% (+1,6%).

I decessi nelle ultime 24 ore sono 63 (ieri 88) per un totale da inizio pandemia di 174.722.

Salgono di sei unità le terapie intensive (ieri -4) con 20 ingressi del giorno, per un totale di 262, mentre sono 86 in meno i ricoveri ordinari (ieri -254) per un totale di 6.442.

La regione con il maggior numero di casi per il quinto giorno consecutivo è il Veneto con 2.264 contagi, davanti a Lombardia (+2.235), Campania (+1.764), Emilia Romagna (+1.727) e Lazio (+1.564).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.650.468. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 23.225 (ieri 41.099) per un totale che sale a 20.696.936.

Gli attualmente positivi sono 3.818 in meno (ieri -16.795) e diventano 778.810, di cui 772.106 in isolamento domiciliare. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.650.468.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo