Covid: in 24 ore 24.394 nuovi casi e 88 decessi. Tasso di positività al 14,8%

Sembra arrestarsi la discesa dei casi Covid in Italia, assestata da alcuni giorni su un plateau.

Nelle ultime 24 ore sono 24.394 i nuovi contagi, contro i 24.691 di ieri ma soprattutto i 24.787 di sabato scorso. I tamponi processati sono 164.804 contro i 158.905 di ieri, con un tasso di positività che scende dal 15,5% al 14,8%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 88 (ieri 124) per un totale da inizio pandemia di 174.659.

Scendono di 4 unità le terapie intensive (ieri -8) con 22 ingressi del giorno, per un totale di 256, mentre sono 254 in meno i ricoveri ordinari (ieri -243) per un totale di 6.528.

La regione con il maggior numero di casi per il quarto giorno consecutivo è il Veneto con 3.035 contagi, davanti a Lombardia (+2.799), Campania (+2.129), Lazio (+1.757) e Emilia Romagna (+1.744).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.630.998.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 41.099 (ieri 43.140) per un totale che sale a 20.673.711. Gli attualmente positivi sono 16.795 in meno (ieri -18.575) e diventano 782.628, di cui 775.844 in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

