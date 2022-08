Covid, Iss: in calo l'occupazione di intensive e reparti ordinari

La rilevazione giornaliera del Ministero della Salute segnala come il tasso di occupazione in terapia intensiva dei pazienti covid sia in calo, segnando il 2,7% rispetto al 3,2% dello scorso 11 agosto.

In discesa analogamente il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale: all'11,0% rispetto al 13,0% della misurazione della scorsa settimana.

Anche l'indice di trasmissibilità Rt dà buone notizie: l'incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 260ogni 100.000 abitanti (12/08/2022 -18/08/2022) contro i 365 ogni100.000 abitanti della settimana scorsa (05/08/2022-11/08/2022).

Il monitoraggio evidenzia poi la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti che risulta pressoché stabile rispetto alla settimana precedente (14% vs 13%).

Ferma, infine, la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% vs 44%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (42% vs 43%).