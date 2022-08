Covid, Iss: scendono RT e incidenza, in calo intensive e ricoveri

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sceso al 3,6% al 4 agosto contro il 4,1% del 28 luglio e il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 15,2% contro il 17,0% negli stessi periodi di riferimento.

Scende ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid in Italia che si fissa a 533 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 727 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Giù anche l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici, pari a 0,90 (range 0,82-1,06), sotto la soglia epidemica, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando toccava l'1,03. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e sotto la soglia epidemica a 0.82 (0,80-0,84) al 26 luglio rispetto a Rt 0,95 al 19 luglio.

Il 44% dei casi è rilevato per sintomi

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti - sottolinea l'istituto superiore di sanità - è stabile rispetto alla settimana precedente (12% contro 12%). In lieve aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (44% contro 43%), e in lieve diminuzione la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (44% contro 46%). Ma, si precisa, l'attuale situazione caratterizzata da elevata incidenza non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento.