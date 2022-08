Covid: le intensive calano al 2,4% ma sale l'incidenza a 277

Covid, sale l’incidenza settimanale a livello nazionale ma l’Rt cala leggermente fermandosi a 0,74.

Stando alla rilevazione settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità, i contagi rilevati sono 277 ogni centomila abitanti rispetto ai 266 della settimana dal 12 al 18 agosto.

Nel periodo 2-15 agosto, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,74 (range 0,71-0,77), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Scendono i ricoveri per Covid-19 sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 2,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 agosto) contro il 2,7% del 18.

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 9,4 contro l'11,0% della scorsa volta.

Infine, la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (13% contro 14%), così come lo è la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45%).

Ferma al 42% la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening.