Covid: oggi 21.805 casi e 80 morti, positività scende al 13,8%

Sono 21.805 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 21.998 di ieri ma soprattutto i 24.394 di sabato scorso. I tamponi processati sono 158.286 contro i 148.412 di ieri, con un tasso di positività che dal 14,8% scende al 13,8%. I decessi sono 80 (ieri 99) per un totale da inizio pandemia di 175.306. Scendono di 4 unita' le terapie intensive (ieri -3) con 15 ingressi del giorno, per un totale di 227, mentre sono 159 in meno i ricoveri ordinari (ieri -177) per un totale di 5.668. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo

Intanto viene pubblicata una nuova ricerca internazionale, sulla rivista 'Environmental Research', condotta dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima) sul tema della diffusione di Covid in base all'inquinamento atmosferico e all'estensione delle aree verdi urbane e peri-urbane, pubblicata sulla rivista 'Environmental Research'

I risultati dello studio "mostrano come l'impatto di Covid in termini di contagi, ricoveri e decessi sia stato inferiore in quelle città che vantano una maggiore estensione del verde pubblico e minori concentrazioni medie annue di Pm2.5", evidenziano gli autori. In base ai dati elaborati dalla Sima e riferiti al 2021, "a un incremento di un km quadrato di aree verdi urbane per 100.000 abitanti corrispondono circa 68 contagi in meno tra la popolazione, 1 ricovero risparmiato e 115 decessi evitati. Ancora più pronunciato l'effetto dell'inquinamento atmosferico, laddove ad ogni incremento di 1 microgrammo per metro cubo di Pm2.5 per 100.000 abitanti corrispondono 367 contagi in più, 2 ricoveri e 796 morti evitabili"