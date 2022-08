Covid, 21mila nuovi casi e 90 morti. Tasso di positività ai minimi da giugno

Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 21.817 nuovi casi, a fronte di 167.495 tamponi effettuati. 90 i decessi.

Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi) scende al 13%, valore minimo dalla metà dello scorso giugno.



Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 5.304 pazienti, con una diminuzione di 349 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 213, con una diminuzione di 13 unità. In isolamento domiciliare si trovano 640.629 persone, 13.959 in meno nelle ultime 24 ore.



Il totale delle persone attualmente positive in Italia è di 645.933, cioè 14.308 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. I decessi sono 90 nelle ultime 24 ore per un totale di 175.595 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 21.867.757 (+21.817). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 167.495, cioè 41.501 in meno rispetto al giorno precedente.



Questi i dati relativi alle regioni:



Lombardia: 3.137 casi, 6 decessi

Veneto: 2.848 casi, 2 decessi

Emilia-Romagna: 1.918 casi, 6 decessi

Campania: 1.865 casi, 8 decessi

Lazio: 1.639 casi, 6 decessi

Sicilia: 1.476 casi, 24 decessi

Piemonte: 1.465 casi, 1 decesso

Puglia: 1.114 casi, 4 decessi

Calabria: 1.031 casi, 6 decessi

Toscana: 929 casi, 4 decessi

Abruzzo: 755 casi, 0 decessi

Friuli Venezia Giulia: 655 casi, 5 decessi

Marche: 649 casi, 1 decesso

Liguria: 525 casi, 4 decessi

Sardegna: 446 casi, 10 decessi

Umbria: 361 casi, 1 decesso

P.A. Trento: 325 casi, 0 decessi

Basilicata: 236 casi, 0 decessi

P.A. Bolzano: 224 casi, 1 decesso

Molise: 171 casi, 1 decesso

Valle d'Aosta: 48 casi, 0 decessi