Covid, autorizzati i vaccini Pfizer e Moderna aggiornati contro Omicron 4 e 5

Via libera, negli Stati Uniti, ai vaccini aggiornati di Pfizer-BioNTech e Moderna contro Omicron 4 e 5. La Fda ha annunciato di aver autorizzato le formulazioni aggiornate dei due prodotti, da somministrare come booster almeno due mesi dopo la vaccinazione primaria o il richiamo già effettuato. Si tratta di vaccini bivalenti, che contengono due componenti di Rna messaggero (mRna) del virus Sars-CoV-2, uno del ceppo originale e l'altro comune ai lignaggi BA.4 e BA.5.

Le inoculazioni, negli Usa, dovrebbero cominciare a giorni. Il vaccino di Moderna è autorizzato per l'uso come booster per le persone d'età pari o superiore a 18 anni, quello di Pfizer-BioNTech per gli 'over 12', sono dei booster e sono pertanto utilizzabili solo da coloro che sono stati già vaccinati con il vaccino originale.

Il governo degli Stati Uniti si è assicurato 105 milioni di dosi dei vaccini aggiornati di Pfizer e 66 milioni di dosi del vaccino bivalente di Moderna. Pfizer ha affermato che ha alcune dosi pronte per la spedizione immediatamente e può fornire fino a 15 milioni di dosi entro il 9 settembre. La sottovariante BA.5 rappresenta oltre l'88% delle infezioni negli Stati Uniti.

I produttori di vaccini non hanno completato definitivamente i test sugli esseri umani dei due booster. La FDA sta basando la sua decisione sui dati di sicurezza ed efficacia dei vaccini originali, nonché su studi clinici condotti su booster bivalenti che utilizzano la sottovariante BA.1 Omicron. "Siamo fiduciosi nelle prove a sostegno di queste autorizzazioni", ha affermato il dottor Peter Marks, un alto funzionario che sovrintende ai vaccini presso la FDA statunitense.

Il comitato consultivo sui vaccini dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) si riunirà giovedì per formulare raccomandazioni sull'uso dei nuovi booster, che la direttrice Rochelle Walensky terrà in considerazione prima di prendere una decisione finale.