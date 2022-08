Covid, più di 43mila nuovi contagi e 177 morti. La positività è al 15,8%

Il bollettino odierno del ministero della Salute segnala 43.084 nuovi contagi per Covid in Italia (contro gli 11.976 di ieri ma soprattutto i 64.861 di martedì scorso). Prosegue quindi il calo della curva epidemica. I decessi sono 177 nelle ultime 24 ore (ieri 113).

Le terapie intensive calano di 8 unità (ieri -3), diventando in tutto 331 con 38 ingressi del giorno. In discesa anche i ricoveri ordinari, meno 236 unità (ieri +126), per un totale di 8.816. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 272.495 tamponi, che hanno fatto registrare un tasso di positività pari al 15,8% (stabile rispetto al dato precedente).

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.018.327, ovvero 35.840 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.368.480 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.426. I dimessi e i guariti sono 20.176.727 con un incremento di 78.741.

La regione con più casi Covid è la Lombardia, con 5.474 nuovi contagi, seguita da Veneto (+5.429), Campania (+4.112), Sicilia (+3.737) e Lazio (+3.333).