Covid, si va verso la riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni

In via di limatura le nuove regole della Salute sull’isolamento domiciliare delle persone positive al Covid-19 asintomatiche: troveranno posto in una circolare del ministro Speranza dopo che il 29 agosto si è riunito il Consiglio superiore di Sanità per dare il suo parere sulla quarantena "leggera". In seguito alla valutazione degli esperti il ministero dovrebbe riscrivere i criteri: sulla scia di quanto già deciso in altri Paesi ci dovrebbe essere una riduzione dell'isolamento a 5 giorni (dai 7 attuali) se si risulta senza sintomi da almeno 48 ore e se si ha un test negativo già al quinto giorno. Per i casi di positività "lunga" invece si punterebbe a concludere l'isolamento al massimo dopo 15 giorni dai 21 attuali, in considerazione della minore infettività dopo due settimane.