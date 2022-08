Crisi del gas, come risparmiare sulla bolletta. Le alternative: dal pellet all'autoregolamentazione

Anticipare i rincari previsti per la stagione invernale alle porte cambiando - laddove si può, soprattutto quando si ha un impianto autonomo di riscaldamento - le fonti di energia (Pellett, camini, e via dicendo), o le "modalità" nell'uso degli elettrodomestici. A partire dallo studio dell'Enea - l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - sull'autoriduzione della temperatura in casa, sono tante le ricette che posso abbassare, anche drasticamente, il costo delle bollette per le famiglie anche se alcune, portano come conseguenza un aumento del costo dell'alternativa al gas (e quindi, una riduzione dei costi insufficiente): come il prezzo del pellett, che nell'ultimo anno è andato lievitando.

La ricetta dell'Enea: "Così bollette giù di 178 euro l'anno"

L'Enea, nello studio “Azioni per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas nel settore residenziale”, ha analizzato come risparmiare quasi 2,7 miliardi di metri cubi di gas metano - e ridurre la bolletta delle famiglie di 178 euro l'anno - grazie a un insieme di misure: si tratta di misure "comportamentali" unite a misure "amministrative", riferite al riscaldamento invernale: a cominciare dall'abbassamento di 1 grado dei termostati (dai 20° abituali a 19°), ottenendo così - sostiene l'Istituto - “un risparmio medio nazionale del 10,7%”. E poi, una riduzione di un'ora al giorno dell'accensione (-3,6% del consumo), l'ente statale sottolinea poi come "attuando in contemporanea queste due misure e aggiungendo anche la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione, il risparmio può arrivare al 17,5%". E di conseguenza, anche il costo in bolletta.

Ansa Caro bollette

Aie, con la legna: "Giù la bolletta del -55%"

Secondo invece l'Aie - Associazione Italiana Energie Agroforestali, che raggruppa le imprese che operano lungo la filiera legno-energia, con la legna da ardere si risparmierebbero fino ad 900 euro all'anno (-55%), per scaldare una casa da 100 metri quadri - rispetto ai 1.650 euro del metano. Così come usare il pellet, che - sempre secondo l'associazione che riunisce i produttori - potrebbe portare ad un risparmio di 700 euro (-44%) annuo.

Pixabay Pellet