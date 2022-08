Dopo Shakira-Piqué e Totti-Ilary anche Amendola-Neri? Coppie che scoppiano o forse no

Una coppia che si ritrova, altre che si dicono addio. E' finita nel migliore dei modi la favola d'amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che si sono ritrovati dopo 18 anni dalla rottura e dal matrimonio, praticamente sfumato sull'altare. Le “giuste” nozze sono state celebrate qualche settimana fa senza troppi squilli di tromba - anche perché non si sa mai -, e suggellate dalla fede d'ordinanza e dal cambio di cognome di lei, lasciando ai fotografi, che non li lasciano un attimo, il compito di raccontare la ritrovata serenità, durante la più classica delle lune di miele: a Parigi.

Più o meno negli stessi giorni si dicevano addio Ilary Blasi e Francesco Totti dopo vent'anni d'amore - dichiarato con quel “Sei unica” scritto sulla maglietta - e diciassette di matrimonio suggellato dall'arrivo di tre figli. La fine è stata annunciata col più classico dei comunicati stampa, non “congiunto” ma solo di lei, che lascia presagire aria di tempesta. A seguire, le foto delle prime vacanze separate. Lei in Tanzania con i ragazzi e poi a Sabaudia, lui sui campi di padel a Roma - dove peraltro avrebbe conosciuto la nuova fiamma, Noemi Bocchi -. Poi ancora lui al Circeo, nella nuova veste di papà single, e lei protetta da una cortina di amici che assicurano che non parlerà: niente interviste tv, neanche dall'amica Silvia Toffanin, da cui si era precipitata per smentire le voci di crisi, né sulla carta stampata, ma forse una lunga pausa dal lavoro, a dispetto di chi la vuole già fidanzata con questo o quello.

La Capitale non si è ancora ripresa dalle vicende che riguardano il Pupone che iniziano a circolare voci su un'altra “illustre” rottura: quella tra il romanista Claudio Amendola e Francesca Neri, insieme da 25 anni. Da sempre riservatissimi, solo recentemente avevano rotto il ghiaccio parlando delle difficoltà causate dalla malattia di lei, la cistite interstiziale cronica. “Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui”, aveva dichiarato la Neri in un'intervista. Era ottobre, ma anche per loro è arrivata l'estate, periodo in cui secondo le statistiche, si consumano maggiormente le crisi che sfociano in ricorsi di separazione. Secondo le indiscrezioni, Amendola, avvistato a cena con il figlio Rocco, avrebbe già traslocato in una nuova casa.

ANSA Francesca Neri e Claudio Amendola

Non hanno aspettato la bella stagione Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che, a gennaio, hanno annunciato la fine del loro matrimonio con una breve nota: "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine''. Stando a quanto riportano i giornali di gossip, per loro i giorni bui sembrano ormai lontani. Lei è in vacanza in Sardegna, pare col nuovo compagno, il chirurgo Giovanni Angiolini, che avrebbe presentato alla figlia Aurora. Lui si dedica al lavoro.

Jacopo Raule/Getty Images Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi partecipano alla sfilata Trussardi durante la Milan Fashion Week Fall/Winter 2017/18

Continua, tra alti e bassi, la storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara, almeno a quanto dice il calciatore che si è affrettato a smentire con una storia Instagram le recenti indiscrezioni che li vedono (nuovamente) in procinto di divorziare: "Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede".

Instagram @MauroIcardi Instagram Mauro Icardi

Nei giorni scorsi sui media argentini era comparso un audio di Wanda Nara, inviato ad una sua collaboratrice domestica, in cui confermava di essere tornata in Argentina per separarsi definitivamente dall'attaccante del Psg. "Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro", si sente nell'audio reso pubblico dal programma argentino Lam. L'anno scorso il cosiddetto 'Wandagate' ha messo a serio rischio il matrimonio tra i due dopo il presunto flirt dell'ex attaccante dell'Inter con China Suárez. Alla fine Icardi è riuscito a convincere Wanda a fare marcia indietro sulla sua decisione e continuare insieme, ma ora le voci sul divorzio sono ricomparse. La conduttrice del programma ha annunciato che l'audio è recente: ''Qui confermano che Wanda sta divorziando da Mauro. Questo audio che qualcuno ha fatto trapelare, non so se la signora Carmen o un'amica di Carmen, è di ieri. Wanda l'ha inviato ieri a Carmen e qualcuno ce l'ha mandato qui". Le voci di una crisi della coppia - sposata dal 2014 e con due figlie - si rincorrono dal cosiddetto “Wandagate”, scoppiato dopo il presunto flirt dell'ex attaccante dell'Inter con China Suárez. Questa volta Icardi non ha perso tempo e, oltre alla repentina smentita ufficiale, ha inondato Instagram di “dediche” alla moglie: nella foto profilo i due si baciano appassionatamente e in un video lei, che è anche la sua agente, prende il sole in riva al mare.

Tra le altre rotture “illustri" e sempre restando in ambito calcistico va ricordata quella tra la popstar Shakira e il difensore del Barcellona Piqué, per un sospetto tradimento di lui. Dalle note di Waka Waka, inno dei mondiali in Sudafrica, che fu galeotta nel far scoppiare l'amore alle carte bollate il passo è stato breve. Anche se non sono sposati, in ballo c'è l'affidamento dei figli sul quale lei non vuol sentire ragioni. Avrebbe offerto all'ex compagno una cifra clamorosa, rifiutata da Piqué perché acconsentisse al trasferimento della famiglia a Miami. Il calciatore avrebbe inoltre potuto trascorrere l'estate con i ragazzi e volare in Florida cinque volte l'anno a spese della popstar colombiana, disposta persino a coprire il 20% del debito del calciatore - circa 2,5 milioni di euro, pur di iniziare una nuova vita lontano da lui.