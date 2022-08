Dai Poeti d'azione al Partito della follia: i simboli più originali di chi corre alle elezioni

Si è appena chiusa la finestra temporale per la presentazione al Viminale dei simboli da stampare sulle schede elettorali per il rinnovo del Parlamento, in coincidenza con le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Alle 16 si è chiuso il portone del ministero dell’Interno per consentire l'affissione in bacheca dei loghi su cui l'Ufficio elettorale del Viminale deciderà in merito ad ammissibilità, inammissibilità, richiesta di correzioni e/o integrazioni. Sono 38 i simboli elettorali depositati oggi, che insieme a quelli di ieri e di venerdì fanno arrivare il numero complessivo a 101. Per metà della prossima settimana andranno presentati eventuali ricorsi e documentazioni richieste. Entro sabato 20, poi, verranno comunicati alle Corti di appello i nomi e le liste di candidati con relative firme, ove richieste. Una volta consegnate entro sabato prossimo le candidature successivamente ammesse, scatterà lo start ai 30 giorni di comizi della campagna elettorale.

commons Il logo del Partito della vita

I simboli, tra curiosità e nostalgie All'ultimo momento sulla bacheca del Viminale è comparso un simbolo che si richiama al presidente del Consiglio uscente Mario Draghi, presentato per tutte le circoscrizioni italiane della Camera. Il simbolo ha la scritta “Italiani con Draghi - Rinascimento”. Ignoti per ora il nome del presentatore e del capo politico. A Palazzo Chigi hanno confermato di non sapere nulla su questo contrassegno. La fantasia, di certo, non manca: dal Partito della vita (dove campeggia una donna-albero, simbolo dell'Italia, con le radici in basso e una chioma tricolore in alto) al Partito della follia ("creativa", specificato in piccolo), nato dall'idea di un ex radicale, Cirillo Follia, che ha dichiarato di essersi ispirato al celebre motto con cui Steve Jobs esortò gli studenti dell'università di Stanford nel 2005 ("Stay hungry, stay foolish", Siate affamati, siate folli).

commons Il logo del Partito della follia

Presentato anche il contrassegno del Movimento dei Poeti d'azione, dove appaiono una spada e una penna, che forse nelle intenzioni di colui che lo ha presentato (Alessandro Agostini) sono entrambi degli emblemi di “operosità”, simboli dell'agire, di un atto, di un'opera.

commons Il logo del Movimento dei Poeti d'azione

Su uno sfondo blu e verde campeggia la scritta Naturalismo liberale, uno delle decine di movimenti politici che aspirano a correre per le prossime politiche. In basso, viene specificato che i promotori di questo raggruppamento fanno parte di un “Movimento internazionale”, che però anche nel Parlamento italiano aspira ad essere rappresentato.

commons Il logo del partito del Naturalismo Liberale

Tra i simboli che destano più curiosità, quello del Partito Free: su sfondo nero, e all'interno di un cerchio rosso, vediamo una sagoma bianca che tira un calcio ad un Pinocchio stilizzato (lo si intuisce dal naso allungato e dal cappello in testa). L'associazione simbolica porta a credere che il movimento che si raccoglie sotto questo contrassegno si auguri di “liberarsi” dei bugiardi.

commons Il logo del Partito Free

Luca Palamara, ex Presidente Anm ed ex magistrato, è il capo politico del simbolo “Palamara oltre il sistema”, tra gli ultimi ad essere presentati al Viminale. Il logo, depositato per le circoscrizioni di Camera e Senato del Lazio, raffigura una dea bendata della giustizia e un hashtag-Italia.

commons Il Partito di Luca Palamara

Si presenta alle elezioni anche Adriano Panzironi, ideatore del regime alimentare Life 120, che però è stato ritenuto inefficace e dannoso in quanto non basato su criteri e studi scientifici (Panzironi è stato condannato dal Tar al pagamento di una multa di oltre 250 mila euro per aver diffuso e propagandato una dieta definita “pericolosa per la salute”).

commons Il logo di Rivoluzione sanitaria

I “grandi classici” Dopo i 55 di venerdì, ieri sono stati presentati 36 simboli. Gli ultimi sono stati quelli di D.A.I.N.O., cioè Difesa animalista indipendente nazionale organizzata. È stata poi la volta di Rinascimento di Vittorio Sgarbi, che mostra il dettaglio della Cappella Sistina di Michelangelo, la famosa mano di Dio che crea Adamo. Infine i Cattolici popolari uniti, sul cui simbolo compare uno scudo crociato (il quinto), parzialmente coperto da un cuore che ricorda quello del Ppe e un'aquila. Tra i contrassegni presentati, si nota una certa nostalgia per i partiti della Prima Repubblica. Accanto ai loghi e agli slogan più fantasiosi, compaiono i classici simboli dei partiti degli anni ‘80: oltre al già citato scudocrociato, l’edera, il garofano, la falce e martello (c'è il Partito comunista italiano ma anche il Partito comunista dei lavoratori). Non mancano il Partito repubblicano, la Lista Pannella, con la rosa nel pugno, e, immancabile, il garofano del Nuovo Psi. Curiosa coincidenza, i simboli del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle sono finiti accanto al Viminale: i quasi-alleati del campo largo di Enrico Letta, poi divisi dalla crisi del governo Draghi, sono tornati vicini, almeno sulla terza bacheca dei contrassegni presentati.