Darya Dugina: "Ucraini subumani che devono essere conquistati”

Darya Dugina: trent’anni, laurea in filosofia, lavorava come giornalista, commentatrice televisiva e analista di geopolitica, come il padre che per molti era “il Rasputin di Putin” anche se la stampa russa lo considera una “figura marginale” per le sue opinioni “ritenute troppo radicali anche dai nazionalisti”.

Come il padre sosteneva la guerra contro Kiev, definendo gli ucraini come dei “subumani che devono essere conquistati”. Era tra gli autori di un libro ancora non edito, intitolato “Z” (il simbolo dell’invasione). Con uno pseudonimo, Darya Platonova, ha anche lavorato per due emittenti schierate con Putin, RT e Tsargrad Tv. Dirigeva inoltre il sito United World International, accusato di disinformazione, di proprietà di Evghenij Prighozin, stretto alleato del presidente russo, finanziatore del gruppo di milizie Wagner nonché implicato nello scandalo Cambridge Analytica e la disinformazione nella campagna per la Brexit e le elezione di Trump. Sito che qualche giorno fa aveva pubblicato un articolo sulle elezioni in Italia “Italia Sovrana e Popolare, per abbracciare l'ordine multipolare emergente basato sulla cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra stati sovrani russo-cinese-euroasiatici”.