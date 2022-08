Covid, nelle ultime 24 ore 25.389 nuovi casi e 112 decessi. Tasso di positività al 14,6%

Sono 25.389 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 35.360 di ieri ma soprattutto i 36.265 di mercoledì scorso. I tamponi processati sono 174.227 contro i 207.761 di ieri, con un tasso di positività che dal 17% scende al 14,6%. I decessi sono 112 (ieri 134) per un totale da inizio pandemia di 175.043. Scendono di 15 unità le terapie intensive (ieri -1) con 23 ingressi del giorno, per un totale di 239 mentre sono 208 in meno i ricoveri ordinari (ieri -138) per un totale di 6.170. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.