"Non potevamo ignorare il grido di dolore di un popolo coraggioso, che non ha rinunciato a difendersi e a difenderci. Il nostro sostegno al popolo di Kiev, a questa 'resistenza europea', continua. E oggi sono qui in Ucraina per portare il sostegno del nostro Paese". Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio è arrivato questa mattina a Kiev. Successivamnete ha visitato Irpin. “Bisogna fermare immediatamente questa atroce guerra, dobbiamo ricercare con tutte le forze la pace”.