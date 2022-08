Disservizi Dazn, arriva il lodo Vezzali: previsti indennizzi automatici

Saranno rimborsati in modo automatico, senza dover compilare moduli, tutti gli abbonati che sono stati coinvolti dai disservizi di Dazn sabato e domenica scorsi: è questo, a quanto ha appreso l'ANSA, il lodo raggiunto dalla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali con la piattaforma tv, il Ministero dello Sviluppo Economico, AgCom e la Lega Serie A per indennizzare i cittadini dopo i disservizi della prima giornata di campionato.

L'indennizzo, che arriverà all'utente entro i prossimi 15 giorni, sarà pari al doppio di quanto previsto inizialmente da AgCom e quindi arriverà al 50% del valore mensile dell'abbonamento: tra i 10 e i 20 euro, a seconda del canone mensile.

Durante il tavolo, che si è tenuto al Ministero dello Sport, è stato assicurato che il problema tecnologico che nella prima giornata di serie A, sabato e domenica, ha causato disservizi agli abbonati Dazn, è stato risolto e pertanto non vi è il rischio di una ripetizione delle difficoltà di visione: lo ha garantito al Governo la piattaforma che era presente al tavolo con i suoi vertici, Bernabè ed Azzi.

"Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti e l'intero sistema calcio. Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, hanno lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive". Questa la dichiarazione della sottosegretaria allo sport.