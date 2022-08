Nuovo decreto "Aiuti": prorogato lo sconto benzina, nel welfare aziendale entrano le bollette

Quarantuno articoli con provvedimenti che vanno dal taglio delle bollette agli interventi in materia di siccità, dalla riduzione del cuneo fiscale all'anticipo della rivalutazione delle pensioni. Si profila la versione definitiva, ma che potrebbe essere ancora soggetta a variazioni, del decreto “Aiuti” bis atteso domani in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, che affronta diverse tematiche dall'energia ai carburanti all'emergenza idrica, dagli enti territoriali alle politiche sociali, dalle agevolazioni per le imprese all'istruzione, una volta ricevuto l’ok dal governo approderà in aula alla Camera il 13 settembre. Il decreto inizierà il suo iter dal Senato.

I bonus

Il bonus di 200 euro per i lavoratori dipendenti viene esteso a coloro che non ne hanno beneficiato nella prima parte dell'anno. Ai lavoratori dipendenti che “nel primo semestre dell'anno 2022 non hanno beneficiato dell'esonero” dei contributi previdenziali previsti dalla legge di bilancio 2022, poiché interessati da eventi coperti figurativamente dall'Inps, e che non siano stati beneficiari dell'indennità di 200 euro, “è riconosciuta, in via automatica, l'indennità per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022”.

Il bonus sarà riconosciuto “previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato” in precedenza dell'indennità e di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall'Inps nel primo semestre dell'anno 2022. Nella bozza del decreto “Aiuti” bis è stata inserita la norma che prevede l'estensione dell'indennità da 200 euro anche ai collaboratori sportivi.

Verranno rifinanziati anche il bonus psicologo e il bonus trasporti (inserito nel precedente decreto “Aiuti”). In particolare, per il bonus destinato agli abbonamenti dei trasporti pubblici vengono stanziati 101 milioni in più, dai 79 milioni originari. Per il bonus psicologo la nuova cifra non è invece ancora dettagliata.