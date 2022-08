Scomparsa e ritrovata all'Elba, Paola Micalizio è in ospedale a Grosseto in buone condizioni

Sta bene e sarà probabilmente dimessa nel giro di ventiquattr’ore, Marina Paola Micalizio, la donna di 48 anni scomparsa domenica all'Isola d'Elba e ritrovata nella serata di ieri in un anfratto di una scogliera nella zona di Procchio, comune di Marciana Marina (Livorno), dopo essere rimasta in mare per circa 16 ore. L'hanno ritrovata i soccorritori grazie a un avvistamento dal mare, mentre veniva perlustrata la costa nel tratto di scogli dove ieri mattina era stato ritrovato morto il suo cane. Le ricerche sono state incessanti, non solo per mare ma anche via terra e con l'utilizzo di droni.

Marina, figlia dell'ex superpoliziotto Pippo Micalizio e in vacanza assieme al marito sull'isola toscana, subito dopo essere stata recuperata dai soccorritori, è stata trasporta in ospedale a Grosseto, dove è tuttora tenuta in osservazione. Non presenterebbe gravi traumi, ad eccezione di alcune contusioni ed escoriazioni, che la donna si sarebbe procurata candendo dalla scogliera.

Stava passeggiando con il cane in una zona impervia di Procchio quando è scivolata assieme all'animale. Il cane è morto poco dopo, probabilmente per annegamento. Lei è rimasta svenuta, prima di riprendersi e accorgersi che non sarebbe riuscita a risalire. Era infatti rimasta bloccata tra gli scogli e il mare. È questa, da quanto si apprende, la sommaria ricostruzione dei fatti che l’hanno vista, suo malgrado, protagonista. Le ferite riportate dalla donna sarebbero compatibili col racconto fatto dalla stessa 48enne ai soccorritori. A dare l'allarme, con una denuncia ai Carabinieri di Marciana Marina, era stato il marito.

Appena dimessa, sarà sottoposta ad interrogatorio, per definire gli ultimi tasselli della vicenda: proprio a causa del suo stato di choc, le autorità inquirenti non hanno ancora potuto ricevere una versione dei fatti da parte della donna e per questo si aspetta che si riprenda.