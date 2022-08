Dopo la lite con Montella Balotelli lascia la Turchia e va a giocare in Svizzera

Dopo il litigio con il suo allenatore Vincenzo Montella, Mario Balotelli lascia l'Adana Demirspor e la Turchia e va a giocare in Svizzera. Supermario è infatti atteso oggi nel Canton Vallese per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma del contratto che lo legherà al Sion, fino a giugno del 2025. Lo riferisce RSI, la radiotelevisione svizzera. Anche al Sion Balotelli troverà un tecnico suo connazionale, Paolo Tramezzani. Prima di lui, nel 2013, un altro italiano aveva allenato il Sion, quel Rino Gattuso che della squadra svizzera è stato anche giocatore.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, il Sion pagherà all'Adana Deemirspor 2 milioni di euro per il trasferimento in Svizzera di Mario Balotelli. Il giocatore firmerà un accordo biennale, con opzione per una terza stagione, a 3 milioni l'anno.