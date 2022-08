E' morta la stilista giapponese Hanae Mori, "Madame Butterfly" dell'haute couture

Le farfalle erano il suo emblema, il suo ricorrente e caratteristico motivo, tanto da guadagnarsi l'appellattivo di 'Madame Butterfly': l'icona della moda giapponese, la stilista Hanae Mori, è morta nella sua casa di Tokyo all'età di 96 anni. La scomparsa è avvenuta giovedì 11 agosto ma la notizia è stata pubblicata dalla stampa nipponica solo oggi, giovedì 18 agosto.

È stata la prima stilista asiatica a entrare nel mondo dell'haute couture parigina, con uno stile che fondeva con raffinatezza Oriente e Occidente: famosi gli abiti da sera in cui declinava spesso preziosi tessuti di seta rivisitando la forma del kimono.

Hanae Mori ha vestito celebrità di tutto il mondo, da Grace Kelly a Hillary Clinton fino a Masako, diventata imperatrice del Giappone nel 2019. Come rara donna a capo di una grande azienda in Giappone, la stilista è stata anche una pioniera dell'emancipazione femminile nel suo Paese.

Nata l'8 gennaio 1926 in una zona rurale del Giappone occidentale, nello Shimane, dopo il diploma all'Università cattolica di Tokyo, si dà alla creazione di moda. Alla fine della seconda guerra mondiale si sposa con Ken Mori, un industriale tessile che, quando Hanae nel 1955 apre un piccolo negozio a Tokyo, unisce le proprie forze all'attività della moglie. In quel periodo lei realizza costumi per il cinema, collaborando con registi di calibro, quali Yasujiro Ozu, Nagisa Oshima e Akira Kurosawa.

All'inizio degli anni '60, a Parigi, conosce Coco Chanel: nasce da quell'incontro la decisione di dedicarsi all'alta moda. Presenta le sue prime collezioni a New York dove, nel 1968, apre una boutique. Nove anni dopo vara a Parigi una sua maison di haute couture. Sarà la prima stilista giapponese a essere accolta fra i membri della Chambre Syndicale della moda parigina.

A Tokyo, l'altra capitale del suo impero, Hanae Mori presiede con i due figli alle varie attività del suo Gruppo, che spaziano dalla moda agli accessori, agli oggetti per la casa. Il suo stile è sempre stato in equilibrio fra la tradizione nipponica e la sartorialità europea, utilizzando preziosi tessuti di seta. Le linee dell'Hanae Mori Studio sono state pensate dalla fine degli anni '80 dalla nuora della stilista, Pamela Mori. Hanae si è occupata della conduzione finanziaria di un impero da 4 miliardi di dollari all'anno, con sede a Omotesando, fino agli anni '90.

La sua attività si è gradualmente estesa al prêt-à-porter e ai profumi. Tuttavia, a causa delle crescenti difficoltà finanziarie, il suo impero commerciale è stato smantellato e venduto all'inizio degli anni 2000. Hanae Mori ha annunciato il suo ritiro nel giugno 2004, affermando che avrebbe chiuso la sua casa di moda dopo l'Haute Couture Show per l'autunno 2004 a Parigi. Ha tenuto la sua ultima sfilata di moda nel luglio di quell'anno. La sua divisione di fragranze, Hanae Mori Parfums, è ancora attiva e produce una serie di fragranze acclamate tra cui Hanae Mori Butterfly per le donne, Hanae Mori per gli uomini e Hanae Mori Magical Moon per le donne