Ecuador: esplosione e spari a Guayaquil, almeno cinque morti. Lasso: atto terroristico

Almeno cinque persone sono morte e 15 sono rimaste ferite a causa degli spari e di una successiva esplosione nella città portuale di Guayaquil in Ecuador. Diverse persone risultano disperse. La procura ha riferito che i suoi agenti stanno raccogliendo prove per stabilire la causa e il movente dell'attacco, avvenuto nel quartiere Cristo del Consuelo.

Il Presidente della Repubblica, Guillermo Lasso, ha condannato l'accaduto definendolo un “atto terroristico” e annunciato una riunione di emergenza del consiglio di sicurezza nazionale.

Il ministro dell'Interno Patricio Carrillo ha twittato che la criminalità organizzata in Ecuador ora attacca con gli esplosivi. La violenza di domenica "è una dichiarazione di guerra contro lo Stato. O ci uniamo per affrontarla o il prezzo sarà ancora più alto per la società", ha affermato.

Guayaquil, 270 chilometri a sud-ovest della capitale Quito, ha visto frequenti sparatorie e uccisioni da parte di membri di bande rivali che si ritiene abbiano legami con il traffico di droga nazionale e internazionale. L'anno scorso decine di persone sono state uccise in massacri all'interno della più grande prigione statale della città.