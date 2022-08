Elon Musk accusa Twitter di frode. La società: "Tutte scuse. Getta polvere negli occhi"

Twitter ha già depositato in Tribunale la risposta alla denuncia di Elon Musk, accusandolo di aver "gettato polvere negli occhi". Le affermazioni di Musk "sono di fatto imprecise, legalmente insufficienti e commercialmente irrilevanti. Non vediamo l'ora che il processo abbia luogo", ha twittato il presidente Bret Taylor.

Nuova escalation nella battaglia in corso sul tentativo di Elon Musk di ritirarsi dal suo accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto di Twitter.

La vicenda giudiziaria

A metà luglio, Twitter ha citato in giudizio Musk presso la Delaware Court of Chancery, un tribunale di diritto commerciale, per costringerlo a onorare l'impegno di acquisizione per 44 miliardi di dollari; il processo dovrebbe iniziare il 17 ottobre.

Musk ha contrattaccato con una denuncia "riservata". "E' un tentativo di sfuggire a un contratto che Musk non trova più attraente da quando il mercato azionario è caduto", sostengono i legali di Twitter.

Un documento di quasi 200 pagine nel quale il patron di Tesla difende la sua scelta di ritirarsi. Per rendere ancora più efficaci le sue ragioni pare che nella denuncia abbia addirittura voluto inserire una celebre citazione dell'oracolo Warren Buffet che suona più o meno così: "Solo quando la corrente si ritira, si scopre chi ha fatto il bagno nudo".

Il patron di Tesla, in sostanza, accusa la società di aver occultato la reale quota di bot e account non autentici, secondo lui circa il 10%, mentre Twitter stima che sia inferiore al 5%.