Ema: il primo settembre la valutazione sui vaccini aggiornati

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (l'Ema) terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini per il Covid-19. Si tratta di vaccini mRna bivalenti: adattati per coprire la subvariante BA.1 Omicron e validi per il ceppo originario di Sars-Cov2. La domanda per autorizzare i nuovi vaccini è stata presentata da Moderna (per Spikevax) e da Pfizer-BioNTech (per Comirnaty). L'obiettivo della riunione è quello di concludere, se possibile, la valutazione delle due domande: lo annuncia l'Ema in una nota.