Motogp, Enea Bastianini acchiappa in Austria la prima pole nella massima categoria

Enea Bastianini sul circuito di Spielberg conquista la pole position del gran premio d'Austria di MotoGP, staccando sulla sua Ducati il tempo di 1:28.772. Due piloti italiani in prima fila e quattro moto italiane nella top five: il pilota romagnolo ha preceduto le altre Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, mentre in seconda fila partiranno Jorge Martin (Premac), Fabio Quartararo (Yamaha) e Johan Zarco (Premac), terza per Vinales (Aprilia), Mir (Suzuki) e Aeix Espargaró (Aprilia). Marini (Mooney VR46) partirà 13°, 16° Morbidelli (Yamaha)

"Sono contento, è la mia prima pole in MotoGp ma era dalla Moto3 che non ci riuscivo e questa ha un valore aggiunto. Non è stato facile, già nel p4 avevo fatto uno step in avanti. Il prossimo anno ci sarà anche la sprint race al sabato e non so se sarà una cosa positiva per me", ha commentato Bastianini.

Così Bagnaia: "Il lavoro più grande lo hanno fatto i meccanici, mi hanno permesso di andare in prima fila. Non sono riuscito a sfruttare la prima gomma e ho buttato via i primi due giri. Meglio di così non potevo fare. Bastianini è tutto il weekend che va molto forte. Ma noi stiamo procedendo in una direzione piuttosto positiva". Così a Sky Sport Pecco Bagnaia, pilota Ducati, dopo il secondo posto in qualifica nel Gp d'Austria

“Abbiamo spinto forte per tutto il week end, mi è sembrato di avere un buon passo, avevamo l'opportunità di ottenere la pole ma continuavo a commettere errori nella prima curva e non uscivo pulito. Bene comunque tornare in prima fila, sarà importante per la gara di domani anche perché con la nuova chicane ci sarà un po' di caos al primo giro”, ha detto Miller