Esperti: futura megainondazione in California, potrebbe essere il disastro più costoso della storia

In California si teme il 'Big One', un'alluvione di dimensioni epiche in grado di ricoprire d'acqua tutta la sua superficie.

Lo sostiene uno studio pubblicato su Science Advances che dimostra come il cambiamento climatico abbia raddoppiato le possibilità che si verifichi una disastrosa inondazione in California nei prossimi 40 anni. Si tratterebbe, avvertono gli esperti, di un disastro naturale mai visto prima e del più costoso della storia.

Daniel Swain, ricercatore all'UCLA che ha partecipato allo studio ha spiegato che questa mega inondazione potrebbe ricoprire tutta la California trasformandola in una sorta di "mare interno".

Un evento simile alle devastanti alluvioni che hanno colpito St. Louis e il Kentucky nelle settimane scorse, ma su un'area molto più vasta come quella dello Stato.