Esplosione nel porto di Crotone, nessun disperso: il bilancio è di 3 morti e 2 feriti

Non ci sono dispersi a causa dell'esplosione su un rimorchiatore nel porto di Crotone. A riferirlo sono i vigili del fuoco del Comando provinciale, che confermano che nello scoppio ci sono stati tre morti.Secondo quanto é stato accertato, le quattro persone date in un primo tempo per disperse erano scese temporaneamente dal rimorchiatore e sono state successivamente rintracciate.

I corpi di due vittime sono stati scaraventati, a causa dell'esplosione, sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere é stato trovato in mare. Tre persone sono morte a causa dello scoppio del container, per cause che sono in corso d'accertamento. Le vittime sono membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, che batte bandiera straniera. Ci sono anche due feriti, uno è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone, il secondo, soccorso in evidente stato confusionale, sarebbe in condizioni non gravi.

Al momento non è stato possibile il riconoscimento delle persone decedute, probabilmente di nazionalità maltese.